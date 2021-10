Torino, Rodriguez alle prese con un lieve trauma contusivo alla gamba

Il Torino potrebbe non avere a disposizione Rodriguez, contro il Napoli. Il club piemontese ha diramato il report dell’allenamento odierno, da cui risulta che il difensore ha svolto accertamenti dopo l’infortunio subito in Nazionale. Sarebbe emerso un lieve trauma contusivo alla gamba sinistra. Oggi ha svolto una parte del programma insieme ai compagni, ed ha finito la sessione con un training individuale. Juric lo monitorerà fino all’ultimo momento prima delle convocazioni

“In gruppo anche Kone, Linetty e Warming, mentre Rodriguez – post lieve trauma contusivo alla gamba sinistra, rimediato con la Nazionale svizzera – ha svolto una parte del programma odierno con i compagni, finendo con un training individuale. Seduta di scarico per Berisha, Lukic e Vojvoda, di rientro dopo i rispettivi impegni con le Nazionali; differenziato per Pobega e Praet, lavoro personalizzato per Pjaca e Verdi. Domani in calendario una seduta di allenamento”.