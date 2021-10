The Athletic: lo spogliatoio dello United ha deciso che il problema è Solskjaer. Il club non ancora

“Solskjaer ha evitato di rendere le cose personali, ma i giocatori stanno iniziando a considerare se è produttivo per le loro carriere professionali”

Con lo 0-5 a Old Trafford fresco, e lo spogliatoio del Manchester United caldissimo, Ole Gunnar Solskjaer ha chiesto ai suoi campioni quale fosse per loro il problema. Più di uno ha concluso che la risposta fosse proprio l’uomo che ha posto la domanda.

The Athletic dedica un lungo pezzo d’analisi alla crisi dello United. E sottolinea che ormai il tecnico ha perso il polso della squadra mentre invece la dirigenza non sa ancora come processarlo. Probabile che resti ancora, a giocarsi l’ultimo scampolo di panchina sabato contro il Tottenham.

Per The Athletic i giocatori “ammirano i suoi modi, il suo impegno e la protezione pubblica che gli dedica, ma crescono i dubbi sulla sua raffinatezza, sulle sue abilità rispetto a Pep Guardiola, Tuchel e Klopp. Alcuni sarebbero aperti a un cambiamento, e credono che la fine di un ciclo sia ormai arrivata”. “Serve un manager che abbia già vissuto questa esperienza e sappia come affrontarla”, dice una fonte vicina allo spogliatoio.

“Solskjaer ha evitato di rendere le cose personali, ma i giocatori stanno iniziando a considerare se è produttivo per le loro carriere professionali”.

La decisione dell’esonero spetta al co-presidente Joel Glazer, che si interessa quotidianamente allo United, Anche Arnold, l’amministratore delegato che dovrebbe sostituire Woodward, è coinvolto, ma il suo occhio è più commerciale. John Murtough, il direttore del calcio, e Darren Fletcher, il direttore tecnico che fa da ponte tra giocatori, manager e consiglio di amministrazione, hanno ruoli solo consultivi.

Per The Athletic è ormai evidente anche la confusione tattica. “Si dice che Solskjaer abbia dato l’istruzione di pressare alto sul Liverpool, ma i giocatori erano confusi sull’esatta coordinazione. In allenamento, lo United non si allena molto sul pressing”.