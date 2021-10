Stavolta è Ranieri a farne cinque: il Watford si rialza e surclassa l’Everton

Dopo la goleada subita dal Liverpool, a farne le spese è l’Everton battuto in casa col risultato di 5-2. Tripletta per Joshua King

Il Watford di Claudio Ranieri rialza decisamente la testa. Dopo i cinque gol subiti per mano del Liverpool, i londinesi hanno ricambiato il favore a spese dell’Everton, travolto a Goodison Park.

Sono proprio i Toffees a passare in vantaggio con Davies nei primi minuti di gara, ma Joshua King pareggia intorno al quarto d’ora. Al 63’ Richarlison riporta avanti l’Everton, poi si scatena la furia del Watford: in tredici minuti va a segno quattro volte (Kucka, altre due volte King e Dennis nel recupero) e vince 5-2. Con questo successo, la squadra di Ranieri sale a quota 10 punti in classifica dopo nove giornate.