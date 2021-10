Salernitana-Napoli, la moviola: giuste le espulsioni ma Fabbri ha bisogno del VAR

Banti salva l’arbitro dal pasticcio sul rosso inizialmente non dato a Kastanos. Mancano anche due gialli a Politano e Lozano

Direzione che non vale la sufficienza, quella di Michael Fabbri, che nonostante la qualifica di internazionale si conferma un direttore di gara non sempre preciso. Nei casi più delicati ha preso le decisioni giuste, anche se ha avuto bisogno dell’intervento di Banti che lo richiamasse alla on-field review, nel complesso mancano anche due cartellini.

Al 19’ Politano vola su intervento avversario, ma in realtà non c’è contatto: Fabbri lo sa, ma non punisce la condotta irregolare del giocatore del Napoli con l’ammonizione. L’arbitro risparmia anche Lozano quando al 49’ sgomita nel duello aereo con Di Tacchio, costretto peraltro alla benda intorno alla testa. I gialli comminati ad Anguissa e Mario Rui sono corretti.

Se l’era beccato anche Kastanos al 67’ per un intervento in scivolata da dietro su Anguissa. Fabbri ha una visuale perfetta del contatto, eppure opta per l’ammonizione. Banti è costretto a richiamarlo per una on-field review, che chiarisce l’elevata pericolosità dell’intervento del centrocampista della Salernitana. A quel punto l’arbitro decide per l’espulsione. Al 77’ si pareggia il numero di calciatori in campo: sulla verticalizzazione di Ribery, Koulibaly trattiene vistosamente Simy che è a pochi centimetri dal pallone senza altri avversari sulla propria strada. Fabbri non esita e mostra il rosso, confermato dopo un check sull’eventuale posizione di offside dell’attaccante. Nel finale intervento al limite di Simy su Ospina in uscita; la palla poi arriva a Gagliolo che a porta vuota calcia alto, il direttore di gara concede la rimessa dal fondo.