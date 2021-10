Salernitana-Napoli affidata all’arbitro Fabbri, Banti al Var

A coadiuvare il direttore di gara ci saranno Tegoni e Vecchi, mentre il quarto uomo sarà Pezzuto. Avar sarà Alassio

L’Aia ha reso noti i nominativi dei direttori di gara per l’11esima giornata del campionato di Serie A. Per Salernitana-Napoli è stato designato l’arbitro Fabbri. A coadiuvarlo in campo ci saranno Tegoni e Vecchi, mentre il quarto uomo sarà Pezzuto. Al Var è stato designato Banti. Avar sarà Alassio. La partita è in programma domenica alle 18.

Salernitana – Napoli domenica ore 18.00

Fabbri

Tegoni – Vecchi

Iv: Pezzuto

Var: Banti

Avar: Alassio