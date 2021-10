Repubblica: Lotito non avrà gradito l’accoglienza degli ultrà della Lazio a Inzaghi

Uno striscione e una targa per l’ex allenatore biancoceleste. Non ha dimenticato nemmeno Felipe Anderson che ha consumato la sua vendetta

Scrive Repubblica che nella Lazio gli unici a perdonare Simone Inzaghi sono stati gli ultrà.

«Ventidue anni con i nostri colori non si dimenticano, grazie Simone», il bentornato della curva Nord all’allenatore. Una delegazione è andato a prenderlo direttamente in campo – gli ultrà Disegnello, Caminati, Isca e Pizzini – per consegnargli una targa e portarlo a fare la pace col pubblico. Una mossa che non sarà piaciuta in tribuna a Lotito.