Repubblica: il Covid di Hernandez potrebbe dipendere dal contatto in Nazionale con il no vax Rabiot

La settimana nera del Milan non è ancora finita. Dopo l’infortunio di Maignan, la squadra di Pioli deve fare anche i conti con le nuove positività emerse negli ultimi giorni: prima Hernandez e poi Brahim Diaz, l’ultimo caso annunciato ieri. Sul tema scrive oggi Enrico Currà, su Repubblica. Ipotizza che il contagio di Hernandez possa dipendere dal contatto avuto con Rabiot, novax, in Nazionale.

“La decimazione inarrestabile nelle posizioni chiave, iniziata col portiere Maignan (operazione al polso) e col terzino goleador Hernandez (Covid), è proseguita ieri col trequartista Brahim Diaz. Il tampone ha detto stop. E al di là del dilemma su come i due calciatori, entrambi vaccinati e praticamente asintomatici, siano potuti finire tra gli indisponibili (il contatto nella nazionale francese col presunto No Vax Rabiot potrebbe essere l’origine del Covid di Hernandez, che però con Diaz a Milanello non si è allenato) per Pioli la sostanza sono gli uomini contati”.