“Quello di Ronaldo è un one man show”. E a Manchester comincia ad essere un problema

Il Daily Mail: “Cattura i titoli dei giornali quando lo United vince, ma ha anche l’abitudine di essere al centro dell’attenzione quando le cose non vanno secondo i piani”

Cristiano Ronaldo che si avvia borbottando nel tunnel dell’Old Trafford dopo che il Manchester United ha perso contro l’Aston Villa, poi di nuovo dopo il pareggio con l’Everton. Tutti guardano i suoi bronci, e tutti lo ammirano quando grazie ad una sua prodezza evita quelli altrui. Ma questo one man show, scrivono in Inghilterra, comincia ad essere un problema per Ole Gunnar Solskjaer.

“Questo è Ronaldo”, scrive il Daily Mail. “L’uomo catturerà invariabilmente i titoli dei giornali quando lo United vincerà, ma ha anche l’abitudine di essere al centro dell’attenzione quando le cose non vanno secondo i piani, e questo sta diventando un problema per Ole Gunnar Solskjaer”.

“Il problema è che avere Ronaldo ha un costo e non stiamo parlando solo del suo stipendio da 500.000 sterline a settimana”.