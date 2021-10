«Prima di morire Pino Daniele mi chiese di scrivergli una canzone. Mi disse che avevo l’anima del colore della sua»

Specchio intervista la voce dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. Tra le altre cose, parla delle sue debolezze.

«Più che le paure, io credo che quello che ricade nella mia scrittura sia una grande mancanza di autostima. È un problema che spesso mi fa avere discussioni con mia madre. Appena finisco qualcosa di importante per me e magari anche di successo è come se non avessi fatto nulla. Dimentico quello che faccio dopo sei minuti. Così effettivamente ogni volta mi ritrovo davanti a un foglio bianco come se dovessi sempre ricominciare da capo».