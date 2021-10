Per i bookmaker il risultato esatto di Napoli-Legia Varsavia sarà 2-1

Dopo il pari in rimonta col Leicester e la sconfitta a sorpresa con lo Spartak Mosca, il Napoli ha bisogno di centrare la prima vittoria in Europa League per cercare di raggiungere la qualificazione. I bookmaker sono convinti che la squadra di Luciano Spalletti ci potrà riuscire col Legia Varsavia, con ogni probabilità con il risultato di 2-1. Di seguito, l’analisi del portale specializzato OddsChecker.

La qualità di organico del Napoli sulla carta pare evidente come sia superiore a quella degli avversari, e questo spiega la scelta della vittoria, ma la necessità di spingersi in avanti per segnare e la recente quantità di gol subiti fanno pensare che anche in questo match gli azzurri di Spalletti potranno scoprire il fianco ad eventuali ripartenze. Non è escluso che il Napoli nella frenesia di trovare il gol possa anche passare in svantaggio, ma ha tutte le carte in regola per portare a casa i 3 punti. Il 2-1 ha ottime quotazioni: non si supera quota 11.00 su Goldbet, Bet365 e Snai che oggi rappresentano le migliori offerte sul mercato, e non si scende sotto i 10.00 su WilliamHill ed Unibet.