Pennetta candidata alla Hall of Fame del tennis: «Ho parlato con Stan Smith, che emozione»

“Mi è arrivata una mail in cui Stan Smith mi chiedeva il numero di telefono per contattarmi. Io ho fatto lo screenshot e l’ho mandato alla mia manager chiedendole di verificare che fosse vero. Poi mi ha confermato che era il vero Stan e mi sono emozionata moltissimo”.

Flavia Pennetta conserva gelosamente il contatto di un mito del tennis, che attualmente oltre ad essere un brand vivente delle famose scarpe, è anche presidente della Tennis Hall of Fame. La notizia è questa, infatti: l’ex tennista italiana (campionessa dello Us Open 2015) ha ricevuto la nomination per entrare nella Hall of Fame del tennis. Sarebbe la prima giocatrice italiana a figurare in una lista di icone: gli unici italiani per ora sono Nicola Pietrangeli e Gianni Clerici).

Per entrare, scrive la Gazzetta dello Sport, deve superare gli altri candidati, tra cui ci sono Juan Carlos Ferrero, Lisa Raymond, Ana Ivanovic, Carlos Moya e Cara Black (ex n.1 al mondo in doppio e campionessa di numerosi Slam tra doppio e misto).

“Non penso riuscirò a battere gli altri. Gente come Moya e Ferrero, o come la Ivanovic. Ana è sempre stata una mia bestia nera, non sono mai riuscita a batterla in campo. Non capivo mai dove mandasse la palla… In famiglia sono tutti entusiasti, mio papà è emozionatissimo. E anche io lo sono, parlare con Stan Smith è stato un onore”.