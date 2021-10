Pasticcio Dazn: tre club minacciano causa alla Lega. E niente bonus di 150 milioni: pochi abbonati

Su MilanoFinanza. Genoa Samp e Sassuolo contro i dati d’ascolto non certificati (la legge Melandri parla chiaro). I pochi abbonati fanno saltare il bonus previsto

Dazn rischia di diventare un boomerang per i club di Serie A che erano certi di aver fatto la furbata del secolo vendendo per tre anni alla piattaforma Streaming i diritti tv per il campionato al prezzo di 840 milioni (340 garantiti da Tim Vision). Oggi MilanoFinanza informa che ci sono due ordini di problemi, entrambi legati ai soldi tema cui i presidenti sono molto sensibili. La distribuzione del denaro è legata all’audience degli incontri. E occorrerebbe una certificazione di tali ascolti, attraverso ad esempio Auditel. Dazn per ora si limita a fornire i dati Nielsen. E ci sono per il momento almeno tre club – Genoa, Sampdoria, Sassuolo – pronti ad aprire un contenzioso con la Lega: Si potrebbe finire in tribunale e sarebbe difficile dar torto ai club visto che la legge Melandri parla chiaro: i dati devono essere certificati.

Non solo, ma il basso numero di abbonati fatti registrare da Dazn (dato che è ancora misterioso, è stato comunicato solo all’ad della Lega Serie A De Siervo) non ha fatto scattare il bonus di 150 milioni previsto per questa stagione. Uno di quei bonus sul modello di quelli previsti nei contratti dei calciatori. Gli abbonati di TimVision sono stati solo 500mila. Insomma i presidenti sono stati colpiti negli affetti più cari. Loro gongolavano alla stesura del contratto, se ne infischiavano che gli italiani vedessero o meno le partite (addirittura De Laurentiis ha parlato di occasione di sviluppo del Paese). Ora, però, Dazn sta creando problemi anche alle loro tasche. La richiesta di Sky di un bando per gli highlight potrebbe essere sostenuta dalle società di Serie A.