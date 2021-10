Nedved: “Dybala? Spero lo rivedremo con l’Inter, siamo vicinissimi al rinnovo”

“Il mister sceglie i giocatori in base alla forma del momento, a come li sente in allenamento. Ha messo dei giocatori che possono fare male all’avversario”

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della sfida contro lo Zenit San Pietroburgo.

Allegri ieri ha parlato di matchball. Vincere questa gara vi farebbe sentire molto sereni anche in chiave campionato.

“Sicuramente sì, perché come sapevamo sono queste le due partite dove ci giochiamo il passaggio del turno. Lo sa il mister, lo sappiamo noi, lo sanno i giocatori. Credo siano concentrati e sono convinto che non sarà difficile stasera, ma di più”.

Anche oggi una Juventus tatticamente diversa. Sarà questa la chiave della squadra? Cambiare a seconda dell’avversario…

“Credo che il mister scelga i giocatori in base alla forma del momento, a come li sente in allenamento. Abbiamo fatto bene nelle ultime partite, siamo riusciti a raggiungere dei risultati importanti e vogliamo continuare. Ha messo dei giocatori che possono fare male all’avversario stasera, sono contento del rientro di Alvaro, ci darà qualcosina in più nella fase offensiva”.