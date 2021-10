Più passava il tempo, più i fantasmi degli anni scorsi banchettavano coi nostri stomaci. In questa Savana che è la Serie A, il Re Leone siamo noi

🍷Brindiamo alla gioia della Vittoria ma ubriachiamoci senza pudore alcuno per festeggiare il compimento di una grande impresa: la voglia di vincere a tutti i costi!

😌Lorenzo sbaglia il rigore. Diventa caso da prime pagine per un’ora. Poi salta addosso a Victor e zittisce tutti. Capitano mio però domenica fa finta di niente… Girati ci sta Piotr…

🤪Più passava il tempo più i fantasmi degli anni scorsi banchettavano coi nostri stomaci. Ma quest’anno in campo abbiamo un’anima e un obelisco in più. Il Sindaco Patrick Anguissa.

😮Kalidou salta addosso al tempo, Ciro lo sa che la gente lo sa che non è li per caso, poi Piotr, poi la curva e Victor che sussurra. Tutti lo sanno, un flipper, un acquerello. Elmas non lo sa perché sta lì, in quel momento ma i suoi glutei si e lanciano Osimhen li su dove tutti lo sanno che…Dios tifa Napoli!

🙃Juric predica il corre e picchia. Il Napoli il catenaccio a chiamata. Il rider è Juan Jesus arriva con la consegna di difendere un goal nel nome della difesa più forte della A.

❤Cucky palo e rabbia. Non montate un caso, lo capisce, lo capirà sarà l’uomo in più come sempre.

💪Milano chiama, Napoli risponde. Citazione di un grande giornalistica ricordiamo troppo poco. Primi, imbattuti, forti nei piedi, granitica l’anima, rabbiose le reazioni. In questa Savana che è la Serie A, il Re Leone siamo noi

Forza Napoli Sempre e Comunque