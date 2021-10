Mihajlovic: «Gli arbitri non tollerano i contatti, ormai si gioca a pallavolo senza la rete»

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Cagliari al Dall’Ara. Ha parlato di un match da vincere assolutamente ed è tornato a parlare di arbitri.

“Dobbiamo andare in campo sereni e non parlare con gli arbitri. Certo che se vedi ingiustizie, sono io il primo a non stare calmo; bisogna farsi tutti un esame di coscienza e non crearci alibi. Ma pure gli arbitri devono farselo. Non dobbiamo parlarne perché è una cosa che non possiamo controllare: in 10 giornate di Serie A sono stati concessi 48 rigori, è il numero più alto nei top 5 campionati europei: questo vuol dire che c’è confusione. Ormai si gioca senza contatti: è pallavolo senza la rete“.