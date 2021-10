Mihajlovic: «Faccio il tifo per il Napoli per lo scudetto, hanno un popolo meraviglioso»

Una sconfitta per 3 a 0 e due rigori contro, ma il tecnico del Bologna a Sky ammira il Napoli: «Squadra di livello con un grande allenatore».

Sconfitto per 3 a 0 al Maradona, con due rigori contro su cui avrebbe sicuramente da ridire, ma Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna, non perde l’occasione, ai microfoni Sky Sport, per sottolineare il valore del Napoli anche in confronto al Milan

«Io faccio il tifo per il Napoli per lo scudetto, hanno un popolo meraviglioso. Poi non so cosa succede, sicuramente su 10 partite 9 vittorie e 1 pareggio, forse l’unica cosa che può danneggiarli un po’ è la Coppa d’Africa quando mancheranno un po’ di giocatori. Squadra di livello con un grande allenatore».