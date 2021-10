Mancini: «Il Mondiale ogni due anni? Si rischia che diventi una cosa normale»

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni. Mercoledì partirà la Final Four di Nations League, con la semifinale di Milano contro la Spagna.

“Come ho ritrovato gli Azzurri? Abbiamo avuto più difficoltà al primo raduno dopo l’Europeo, ora hanno giocato diverse partite e stanno tutti meglio. Speriamo di fare una buona semifinale e se possibile anche una buona finale. Sono le quattro migliori europee, per noi è importante la Nations League. In Italia poi ogni partita è un esame , puoi vincere un Europeo o un Mondiale, ma la partita dopo devi vincere ed è giusto così. I ragazzi però hanno fatto tutto bene finora”.

Sulla possibilità di nuovi inserimenti:

Sulle panchine di Donnarumma con il Psg:

“Intanto ha fatto una grande partita in Champions, è il più grande portiere del mondo in questo momento e, sebbene al Psg ci sia un altro grande portiere, non credo resterà ancora a lungo in panchina. Penso che possa aiutare il Psg a vincere la Champions League”.