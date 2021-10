Maledetto United: Conte in pole per sostituire Solskjaer a Manchester

Il Telegraph: “Nessun altro club avrebbe mai assunto Solskjaer. E ora non sanno nemmeno chi è che deve cacciarlo”

Il Telegraph scrive che “nessun altro club avrebbe mai assunto Solskjaer, prima di tutto. E ora al Manchester United non sanno nemmeno chi è che deve cacciarlo“. Nel frattempo sanno che s’è già scatenata la corsa al sostituto. E per i media inglesi in pole per quella panchina tanto gloriosa quanto bollente c’è Antonio Conte.

E’ una voce popolare, tanto per cominciare. I supporter dello United invocano Conte, senza panchina dopo lo scudetto vinto con l’Inter la scorsa stagione. Il Guardian scrive che contatti formali non ce ne sono ancora stati e si mette in dubbio il fatto che Conte possa subentrare a stagione in corso, anche se il richiamo del blasone dello United, la possibilità di allenare Cristiano Ronaldo, ritrovare Pogba e guidare un gruppo farcito di campioni potrebbero far cambiare idea all’ex Chelsea.

Tuttavia, ricorda il quotidiano inglese, Solskjaer è ancora in pieno controllo dello spogliatoio che, nonostante i risultati deludenti in campionato (un punto nelle ultime quattro partite e settimo posto in classifica), per ora non volta le spalle al suo tecnico. Nel frattempo sul profilo di Antonio Conte arriva la bocciatura netta di Gary Neville, ex bandiera del Manchester United e opinionista per Sky Sports Uk: “Non credo che possa essere lui l’uomo giusto per il Manchester United. Abbiamo già visto che uomini alla Van Gaal qui non funzionano“.