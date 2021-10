Mail omofobe e razziste svelate dal NYT: Gruder, il coach da 10 milioni all’anno, si dimette

Mail di dieci anni fa, quando lavorava alla Espn. Jon Gruder guidava i Las Vegas Raiders, ma lo scoop del quotidiano lo ha convinto a fare il passo indietro

Negli scorsi giorni il New York Times aveva diffuso delle mail inviate nel 2011 da Jon Gruden, allenatore dei Las Vegas Raiders in NFL, dai contenuti razzisti, omofobi e misogini. Così, nonostante un contratto da 10 milioni di dollari all’anno per i prossimi sette anni, Gruder ha rassegnato le proprie dimissioni così.

Amo i Raiders e non voglio essere un elemento di distrazione. Grazie a tutti giocatori, i coach, lo staff e i tifosi della Raider Nation. Mi dispiace, non volevo ferire nessuno.

L’allenatore ha provato a scusarsi dicendo che non ricordava di aver scritto quell’email, ma ha dovuto arrendersi. Secondo una più approfondita indagine della NFL, sarebbero tante altre le email di questo tenore scritte da Gruden, rivolte agli arbitri donne e alla redazione della lega, in cui parla anche dei giocatori gay.

In quel periodo, Gruden lavorava per ESPN come commentatore della NFL prima di tornare – nel 2018 – sulla panchina dei Raiders con un contratto da 100 milioni di dollari in 10 anni.