Il Belgio non potrà fare affidamento sul suo terminale offensivo, che ha lasciato il ritiro per fare ritorno a Londra

Romelu Lukaku non scenderà in campo domani alle ore 15:00 nella sfida valida per il 3° posto della Nations League tra Belgio e Italia. L’attaccante del Chelsea ha riscontrato in queste ore alcuni problemi fisici che hanno convinto lo staff medico a concedergli di tornare a Londra e lasciare il ritiro della nazionale.