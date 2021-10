Lozano: «L’infortunio in Nazionale mi ha cambiato, ho avuto paura, mi ha fatto riflettere su molte cose»

L’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, ha rilasciato un’intervista a ESPN. Tra i temi trattati, anche l’infortunio subito in Nazionale in estate.

«Fu una lesione forte, grazie a Dio non ho avuto conseguenze peggiori. Tutti i medici mi hanno detto che se fosse capitato un po’ più a destra o a sinistra avrei potuto restare paralizzato o perdere l’occhio. Ho ancora la cicatrice. Fu un grande spavento. Per fortuna avevo mia moglie accanto a supportarmi. Certo che la lesione mi ha cambiato. Capita soprattutto se hai dei figli. Molti dottori mi dissero che avrei potuto morire, così ho provato una grande paura di lasciare i miei figli e mia moglie da soli. Per me è stato un colpo molto duro che mi ha fatto riflettere su molte cose».