Terribile infortunio a Lozano, ha perso conoscenza e poi in ospedale (VIDEO)

Brutale impatto contro il portiere in uscita. È svenuto per l’impatto. Le immagini sono spaventose.

Terribile infortunio a Lozano attaccante del Napoli. È avvenuto nel corso della partita tra Messico e Trinidad Tobago per la Copa Oro Concacaf. È avvenuto all’inizio della partita, al decimo minuto. Lozano è andato a sbattere contro il piede del portiere in uscita. È svenuto per l’impatto. Paurosa la ferita all’occhio. È uscito in barella, con il collare.

La Espn messicana ha scritto che il ‘Chucky’ è stato sottoposto a diversi esami tra una tomografia al cranio. Il calciatore ha accusato dolore al collo, dov’è stato colpito nell’impatto col portiere.

Gli esami determineranno se ci sono danni alla cervicale, al cranio e/o lesioni all’occhio sinistro che sanguinava dopo l’incidente.

“Hoy pensamos en la salud de @HirvingLozano70, que se recupere, que esté bien, eso es lo fundamental. No estamos pensando en Chucky futbolista, sino en la persona”. 🎙 Jorge Theiler.#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 11, 2021

“Vimos a @HirvingLozano70 tirado y vivimos un momento de desesperación, estábamos consternados por el golpe. Pensábamos que había afectado su salud y nos preocupamos; ahora estamos más tranquilos al saber que está bien”. 🎙 Jorge Theiler.#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 11, 2021