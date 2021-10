Lo straordinario gol di Khazri del Saint-Etienne, da 68 metri (VIDEO)

Il tunisino ha preso palla dalla propria area di rigore, ha visto il portiere del Metz fuori dai pali, e ha calciato lungo e alto, dritto per dritto

Un gol da 68 metri. Lo ha realizzato ieri in Ligue1 Wahbi Khazri calciatore tunisino del Saint-Etienne. I verdi allenati da Puel hanno giocato sul campo del Metz e stavano perdendo 1-0. Khazri ha preso palla nella propria area di rigore, è partito per organizzare un’azione, ha percorso una ventina di metri, è arrivato quasi al cerchio del centrocampo, ha visto il portiere Oukidja fuori dai pali e ha tirato dritto per dritto come se fosse un calcio di trasformazione del rugby, ne è uscita una traiettoria perfetta che ha beffato Oukidja e ha portato il Saint-Etienne al pareggio. L’Equipe lo ha comprensibilmente definito un gol d’antologia.