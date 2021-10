L’Empoli aggancia la Juve, lo Spezia travolto da una tripletta di Vlahovic

Al Franchi decide tutto il serbo. L’Empoli beffa il Sassuolo nei minuti di recupero. Al Ferraris Genoa-Venezia finisce a reti inviolate

Le notizie del pomeriggio sono due: l’Empoli che ha raggiunto la Juventus in classifica e Vlahovic che non smette di segnare. Oggi il viola ha portato a casa una tripletta.

Ma andiamo con ordine.

Al Franchi decide tutto Vlahovic, appunto, che batte da solo lo Spezia segnando tre gol: uno su calcio di rigore al 43’, per tocco di mano di Gyasi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il secondo al 62’, con un’azione iniziata da Saponara e il terzo al 74’.

Finisce invece in pareggio la partita del Mapei tra Sassuolo ed Empoli, con i toscani che agganciano la Juventus a 15 punti superando proprio il Sassuolo, fermo a 14. Una rete per parte: per il Sassuolo segna Tonelli al 43’, per l’Empoli prima Pinamonti, all’83, su rigore, poi, nei minuti di recupero, Zuekowski.

Poche emozioni ma tanto Genoa nell’altro match pomeridiano, Genoa-Venezia: il match del Ferraris finisce a reti inviolate.