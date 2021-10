Lazio, Sarri non prova la formazione, la svela all’ultimo minuto per evitare fughe di notizie

Sul CorSport. Una novità ancora non digerita dalla squadra. Sul taccuino appunta i minuti degli errori in campo per rivederli al video

Da quando è arrivato alla Lazio, Maurizio Sarri ha cambiato le abitudini della squadra, racconta il Corriere dello Sport. Tanto per cominciare, ha abolito i programmi settimanali e poi svela la formazione solo all’ultimo secondo.

“Ancora oggi i programmi settimanali non sono routine fissa, il lavoro viene svelato anche quotidianamente. Una novità che ha stravolto le abitudini del gruppo e che non è stata ancora digerita del tutto, è l’attesa snervante che porta i giocatori a conoscere le scelte di Mau. La formazione non la prova, non dà indizi, confonde le idee, il pissi-pissi nello spogliatoio è continuo. Gli undici si conoscono soltanto poco prima della partenza per lo stadio, nella riunione prepartita. E fino al momento in cui il pullman non parcheggia dentro agli impianti, nessuno deve diffondere notizie. È un ordine preciso da rispettare”.