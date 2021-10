Lazio, Sarri convoca Mussolini (il figlio di Alessandra e pronipote del Duce)

Ha 18 anni e deve convivere con un cognome gravoso. Gioca in difesa, è stato convocato per la prima volta in prima squadra

Sarri convoca Mussolini. Non è facile la vita per il giovanissimo Romano Floriano Mussolini figlio di Alessandra e Mauro Floriani. Ha 18 anni e fa il calciatore. Gioca nella Lazio. Maurizio Sarri lo ha convocato per la partita di domani a Verona. La Lazio non può contare su Acerbi e Luiz Felipe squalificati. Mussolini ha giocato sia esterno sia centrale. Per lui è la prima convocazione. Ha scelto il numero 44, come Manolas.

E stato convocato anche se oggi ha giocato tutta la partita con la Primavera contro il Cesena.

Una convocazione che per ovvi motivi non passerà sotto silenzio.