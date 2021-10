La Moviola del CorSport: Pairetto disastroso e condizionante, Handanovic era da rosso

Assurda la decisione di non espellere il portiere, come se l’arbitro non avesse voluto sporcare la sua prima con i grandi. I giocatori non lo hanno mai accettato

Ieri l’Inter ha battuto il Sassuolo in rimonta grazie ai quattro cambi contemporanei di Inzaghi, complice la gestione di gara da parte di Pairetto, che, secondo la Moviola del Corriere dello Sport, è stata disastrosa. Il voto in pagella per il direttore di gara è 4.

“Lascia basiti la decisione di non espellere Handanovic, quasi che Pairetto – Internazionale dal 2022 – non volesse sporcare la sua prima virtualmente con i grandi”.

Handanovic era da rosso e bisognava andare a rivedere l’azione al Var.

“Handanovic su Defrel, sembra voler evitare il contatto, che invece arriva, doppio: gomito e gamba, l’involontarietà conta zero”.

Pairetto, scrive Edmondo Pinna, è stato “condizionante”.

“E’ stato bravo (ma non era difficile) sui due rigori, ma i giocatori non l’hanno mai accettato, proteste continue”.