La Juventus ha bisogno di 150 milioni di euro per “passare la nottata” 2022

Nota integrativa del club, su rosso in bilancio e ricapitalizzazione: “In pericolo continuità aziendale del gruppo”

La Juventus ha bisogno di 148 milioni di euro per superare indenne il 2022. Lo sottolinea il club stesso in una “nota integrativa alla relazione del consiglio di amministrazione” sull’aumento di capitale di 400 milioni dello scorso ottobre.

La Juventus scrive, tra le altre cose, che “il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i dodici mesi successivi alla data dell’Assemblea, determinato includendo anche i debiti non finanziari e senza tener conto dei proventi dell’Aumento di Capitale, è stimato in circa euro 148 milioni”. E che i proventi netti serviranno “a ridurre l’indebitamento finanziario, rafforzando in tal modo la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo, a rimborsare debiti e finanziare impegni già assunti. In caso di mancata sottoscrizione la Juventus sottolinea tra i rischi la mancata disponibilità di patrimonio in grado di coprire perdite future e quello di compromettere la continuità aziendale del gruppo“.