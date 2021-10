La Gazzetta e la collana-rosario di Spalletti: la indossa da 10 anni anche durante gli allenamenti

Lo stesso tecnico lo ha ribadito a chi gli ha chiesto se fosse una novità: «L’ho sempre portata, vuol dire che non sei attento…». In genere è nascosta sotto la camicia

Ha destato molta curiosità, in Roma-Napoli, la collana al collo di Luciano Spalletti. Una sorta di rosario abbastanza visibile che in rete è valso al tecnico la definizione di allenatore rap, scrive la Gazzetta dello Sport. Che però spiega che il tecnico la indossa da dieci anni, come ha spiegato lui stesso.

“Più difficili notarli in altre occasioni: per esempio contro la Juventus, quando al Maradona, l’11 settembre, il tecnico del Napoli era in elegante completo grigio e quel rosario che porta al collo era dentro la camicia. Motivi personali dietro la scelta di quel tipo di collana che indossa da 10 anni anche durante gli allenamenti e a qualcuno che gli ha chiesto se fosse una novità ha risposto: «L’ho sempre portata, vuol dire che non sei attento…»”.