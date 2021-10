La Gazzetta di Cairo tra Fantozzi e il cinegiornale Luce: “il Napoli ha visto gli spiriti col Torino”

Una cronaca della partita all’insegna del “tengo famiglia”. “il Napoli non ha mai messo paura ai granata, in più occasioni hanno visto gli spiritelli. E alla fine si è difeso a cinque”

Interessante operazione di archeologia industriale da parte della Gazzetta. Così come in architettura, anche nel campo della comunicazione c’è chi ritiene che anche la storia delle dittature è storia. E quindi il giornale di Cairo ha deciso di rendere omaggio ai cinegiornali Luce dell’epoca mussoliniana. Lo ha fatto in occasione della cronaca di Napoli-Torino. Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che Cairo è editore della Gazzetta oltre che presidente del Torino (e varie altre cose). Ecco cosa scrive la Gazza:

Il Napoli vestito da Halloween (divisa speciale per la ricorrenza ottobrina) non ha insomma messo paura al Toro e anzi gli spiritelli li hanno visti in diverse occasioni i tifosi di casa. E la difesa a cinque adottata nel recupero da Spalletti la dice lunga sulla tensione esistente sulla panchina azzurra. La capolista prima del gol non ha costruito molto dalle parti di Vanja Milinkovic.

Anzi, è il Torino

a lamentarsi per l’incapacità di tradurre in reti le tre azioni da gol costruite con manovre veloci e intelligenti. Anche spettacolari, se Brekalo in particolare fosse andato a dama quando si è incuneato tra le maglie difensive del Napoli per calciare in area piccola ma a mezz’altezza.

Il linguaggio e il tono sono da tifosi, anzi sono fantozziani. Ricordano il celebre protagonisti dei film di Villaggio. Cairo è il supermega direttore megagalattico.

Infine il gol:

Osimhen riesce a sfruttare di testa in mezzo all’area un pallone spiovente schizzato fuori da una carambola più unica che rara: Lukic allontana di forza colpendo la schiena di Elmas, la quale schiena fornisce il più delizioso degli assist.