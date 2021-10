Juan Jesus: «Ho ritrovato fiducia, credo di aver giocato una bella partita»

In conferenza: «Non abbiamo mai pensato di non farcela perché siamo il Napoli. Sin dall’inizio credevamo che l’avremmo vinta, ci servivano i punti e ce l’abbiamo fatta»

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato in conferenza dopo la vittoria contro il Legia

Se abbiamo pensato di non farcela?

Creare problemi nelle scelte a Spalletti?

«Devo ringraziare il mister per l’opportunità, ho sempre lavorato per aiutare la squadra. Che sia centrale o terzino, voglio dare una mano. Dovevo sbloccarmi, non giocavo da tempo con una certa intensità. Ho ritrovato fiducia, credo di aver giocato una bella partita»