Insulti razzisti a Dumfries, la Lazio pronta a mettersi a disposizione per l’identificazione del responsabile

La Procura federale deciderà oggi se aprire o meno un’inchiesta sul tifoso laziale che, sul finire di Lazio-Inter, si è reso protagonista di vergognosi ululati razzisti nei confronti di Dumfries, immortalato, tra l’altro, in modo chiarissimo, da un video Dazn.

Il Corriere della Sera scrive che la Lazio è pronta a mettersi a disposizione della Procura Figc.

“La Procura federale non può accedere alle immagini a circuito chiuso dello stadio, prerogativa riservata alle forze dell’ordine. La Lazio è pronta a mettersi a disposizione, come già fatto dalla Fiorentina, nel caso ci fosse bisogno della collaborazione del club per dare un nome allo spettatore”.