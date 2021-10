In Nba hanno cambiato regolamento perché Harden subiva troppi falli: ora non fischiano più niente

Su El Pais: farsi fare fallo e prendersi i liberi bonus era diventata una tattica usata anche da Doncic e Curry. Ora hanno cambiato le regole apposta

In Nba hanno – avevano – un problema con James Harden, il “barba”. L’infallibile guardia dei Brooklyn Nets, una macchina da punti molto egoista, moltiplicatore di falli. Harden l’uomo che si è procurato più falli nelle ultime stagioni e quindi anche quello che ha tirato più liberi. Troppi, perché è diventata una vera tattica di gioco. Stephen Curry, Trae Young o Luka Doncic hanno preso a fare lo stesso gioco: mosse offensive che intrappolano i difensori, saltano, scarti improvvise, frenate per farsi travolgere. Essendo poi tiratori micidiali capitava spesso che le loro azioni si trasformassero immancabilmente in “canestro e tiro”. Insomma in Nba hanno – avevano – un problema coi procacciatori di falli. E l’hanno risolta a modo loro: non fischiano più niente. Hanno “europeizzato il regolamento”.

Ne scrive El Pais. Il comitato arbitrale della lega ha detto basta. L’estate scorsa ha messo a punto il regolamento, affermando che gli arbitri devono essere essere più vigili e sanzionare quelli che hanno chiamato movimenti di attacco “innaturali”, come appoggiarsi a un difensore, cambiare bruscamente traiettoria per provocare un contatto, lasciare una gamba in una posizione strana mentre salta per tirare e spingere il difensore via con il braccio libero mentre si tira con l’altra mano. Una serie di concetti che cambiano il gioco e che, secondo fonti di Eurolega, sono già sanzionati in Europa, dove i regolamenti della Federazione Internazionale (FIBA) sono puntigliosi”.

Harden e il suo allenatore, Steve Nash, hanno discusso del nuovo standard arbitrale: “Sento che Harden è diventato ingiustamente il simbolo di questa cosa. Capisco che c’è un limite, ma alcuni sono ancora falli”.

Harden ha segnato in media 11,8 tiri liberi nella stagione 2019-2020, quando giocava per Houston. Un anno prima aveva una media di 11 e dal 2013 una media di circa 10. La sua produzione ha sofferto in questa stagione. Ha una media di 18,3 punti, sei in meno del precedente, 16 in meno rispetto al 2019-2020, quando fu per la terza volta capocannoniere del campionato, con una media di 34,3 punti.