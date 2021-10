Il Nottingham Forest vince in rimonta con due gol oltre il 90esimo e i tifosi vanno in delirio (VIDEO)

In Championship la Serie B inglese. Al 91esimo stavano perdendo 1-0 in casa del Bristol, poi in due minuti l’incredibile rimonta

Il video più pazzo di sempre? È stato girato dai tifosi del Nottingham Forest fu gloriosa squadra inglese che vinse due Coppe dei Campioni di fila con Brian Clough in panchina. Adesso il Nottingham Forest milita in Championship la Serie B inglese, naviga a centro classifica. Ieri sera ha vinto una partita rocambolesca in casa del Bristol City, ha rimontato lo svantaggio di 1-0 con due gol tra il 91’ e il 92’. E in tifosi sono andati in delirio. Questo video ne è la prova.