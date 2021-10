Il Napoli lancia i “$NAP Fan Token” e si lega a Socios.com

I tifosi potranno guadagnare e usare dei beni digitali da collezione, coniati sulla Blockchain Chiliz. Una politica di engagement che usano tutti i top club

Anche il Napoli si butta nell’oceano della “nuova finanza” digitale che sponsorizza, come sponsor o partner, i trequarti della Serie A. SSC Napoli in partnership con Chilliz, principale fornitore di blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, hanno annunciato che verranno lanciati i $NAP Fan Token sull’applicazione di fan engagement di Socios.com.

I $NAP Fan Token – spiega Calcio e Finanza – sono beni digitali da collezione, coniati sulla Blockchain Chiliz, che forniscono ai proprietari di questi Token diritti esclusivi, garantendo ai tifosi in tutto il mondo un accesso ad iniziative dedicate.

Si tratta di una politica di engagement sempre più di successo. I tifosi potranno mettere alla prova le loro abilità contro altri fan in tutto il mondo partecipando in giochi, competizioni e quiz, scalando le classifiche globali e guadagnando premi, vantaggi ed esperienze reali e digitali relative al Club.

Più di 90 importanti club nel mondo si sono legati a Socios.com, tra cui Barcellona, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Atlético Madrid, Manchester City, Inter, Arsenal e le nazionali di calcio di Argentina e Portogallo, nonché un numero di squadre di vertice in Formula 1, eSports e cricket.

Alexandre Dreyfus, Cio di Chiliz e Socios.com, ha dichiarato:

“Il Napoli è un club di fama mondiale con una storia illustre e una tifoseria orgogliosa e appassionata. Non vediamo l’ora di creare opportunità di coinvolgimento senza precedenti per I tifosi Partenopei in tutto il mondo. L’annuncio di oggi porta la nostra rosa di partner della Serie A a sei squadre; ciò significa che più di un quarto dei più grandi club italiani sta ora utilizzando la nostra piattaforma per migliorare l’esperienza dei tifosi per il loro supporto globale. Abbiamo stabilito una presenza molto forte nell’industria sportiva italiana, ma la nostra missione di trasformare i tifosi passivi in partecipanti attivi in Italia e nel mondo continua. C’è molto di più da fare”.

Il Napoli è il sedicesimo club di Serie A che cerca liquidità nel denaro non fisico. ‘eToro’, società di Tel Aviv fondata nel 2006, è per esempio sulla lista degli sponsor di 7 società, quasi il 50% dei club coinvolti in questo nuovo corso. Sassuolo, Hellas Verona, Sampdoria, Genoa, Udinese, Cagliari e Bologna (molte di queste annunciate lo stesso giorno: 30 settembre) sono al fianco del gigante dell’eTrading, che vanta una valutazione al 2020 che sfonda i 600 milioni di dollari.

Poi ci sono le big: anche l’Inter si affida a Socios.com, (piattaforma per fan token), la Juventus a BitGet, società asiatica di cambio di criptovalute, il Milan a BitMEX, sempre una blockchain peer-to-peer di Bitcoin e derivati. Ci sono anche le romane: la Roma ha come sposor DigitalBits (fan token), mentre la Lazio ha annunciato come main sponsor sulla maglia biancoceleste Binance, leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute, secondo un accordo che prevede 30 milioni in tre anni di partnership. Senza contare Spezia e Fiorentina (PlanetPay365) e Atalanta (Plus500).