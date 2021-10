Il disappunto di Ronaldo che sbaglia il torello (VIDEO)

Come alla Juventus, è teso. Vorrebbe di più dai compagni e dall’allenatore. Si allena con la solita abnegazione e si arrabbia quando sbaglia

Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Staserà sarà in campo in Champions nella sfida tra Manchester United e Atalanta. Il portoghese è stato protagonista della vigilia: come alla Juventus, anche allo United, se la prende con l’allenatore e con i compagni. Qui, arriva all’allenamento con Sterling, fa il torello, sbaglia un tocco e non nasconde il suo disappunto.