Il CorSera su Ramsey e Sanchez: a Juve e Inter costano 8mila euro a minuto giocato

Over 30, spesso infortunati, si sono lamentati della cattiva gestione da parte dei club. Ma il record è di Pastore: alla Roma è costato 11mila euro al minuto

Il Corriere della Sera dedica un articolo ai calciatori ultra trentenni che spesso, a causa dei frequenti infortuni, diventano un peso per i club a cui appartengono. I due casi portati come esempio paradossale sono quelli di Ramsey e Sanchez, che tra l’altro si sono lamentati ultimamente di non essere ben gestiti dai rispettivi club.

Su Sanchez il quotidiano scrive:

“Per il cileno, in effetti, l’Inter non sembra essere il luogo giusto in cui esprimersi, però bisogna capire chi ci rimette di più dalla sua frequentazione milanese: lui, che in due anni e tre mesi ha incassato oltre 16 milioni netti, oppure il club nerazzurro, che lo ha pagato 7.732 euro per ogni minuto giocato in serie A?”.

Su Ramsey:

“Conti alla mano, nei suoi due anni e spiccioli a Torino è costato alla Juve 7.809 euro per ogni minuto disputato in campionato. Solo la Nazionale, come sostiene lui, riesce a rigenerarlo: in bianconero, tra campionato e Champions, da agosto a oggi è rimasto in campo 106 minuti; nel Galles ne ha messi assieme 170 in quattro giorni (90 una settimana fa contro la Repubblica Ceca, segnando anche un gol, e 80 lunedì contro l’Estonia)”.

Ramsey ha dichiarato:

«Mi sento bene quando vengo gestito correttamente. Se le mie prestazioni in partita sono elevate, avrei bisogno di maggiore riposo durante la settimana anziché passare tanto tempo in campo ad affaticarmi».

Scrive il CorSera:

“I tecnici della Juve ci fanno quasi la figura degli aguzzini”.

Non solo Ramsey e Sanchez. C’è anche il caso Javier Pastore, che ha battuto tutti i record.

“In tre campionati con la Roma ha giocato 1.184 minuti, ciascuno dei quali è costato 11.402 euro. La scorsa estate, finalmente, la società è riuscita a rescindere il contratto. C’è chi giura di avere sentito tappi di champagne volare in aria, dalle parti di Trigoria”.