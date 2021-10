Il ballo di Leao nello spogliatoio prima di Milan-Torino (VIDEO)

La danza propiziatoria dell’attaccante portoghese davanti allo sguardo divertito dei compagni di squadra. Il Milan ha vinto 1-0 con gol di Giroud

Non sappiamo se sia propiziatorio ma l’attaccante del Milan Rafael Leão ieri, prima della partita Milan-Torino, si è esibito in un ballo nello spogliatoio rossonero davanti ai divertiti compagni di squadra. Alla fine, il ventiduenne portoghese ha portato bene per la sua squadra. Il Milan, sia pure soffrendo nel finale, ha battuto il Torino per 1-0 (rete di Giroud) e si è portato da solo in testa alla classifica con tre punti sul Napoli che giocherà domani in casa contro il Bologna. Fin qui, il Milan ha vinto tutte le partite ad eccezione della sfida di Torino contro la Juventus che si è conclusa 1-1.