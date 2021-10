I tifosi della Roma gridano “Spalletti pezzo di merda” e lui alza il braccio per salutare (VIDEO)

Il coro della Curva Sud e il tecnico del Napoli non fa finta di niente, mostra di aver sentito e ricambia ma con educazione: li saluta

I tifosi della Roma gridano “Spalletti pezzo di merda” e lui alza il braccio per salutare.

Non si tira indietro Luciano Spalletti. La Curva Sud si scalda dopo un paio di azioni della Roma e grida anche per smaltire la paura accumulata. “Spalletti pezzo di merda, Spalletti pezzo di merda”. E lui, da uomo di palcoscenico, alza il braccio per salutare, quasi accenna a un inchino. Resta col braccio alzato per una decina buona di secondi. Lo stadio si accalora. È forse il momento più coinvolgente della giornata per la tifoseria romanista.