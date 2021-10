Giovanni Simeone: «Non ho nulla contro Sarri. Vorrei segnare contro tutti gli allenatori, anche a mio padre»

La Gazzetta dello Sport intervista l’attaccante del Verona Giovanni Simeone, il cholito, figlio di Diego. Dopo i 4 gol alla Lazio è diventato ufficialmente il peggior incubo di Maurizio Sarri. Racconta il Verona come una famiglia.

E i complimenti del padre.

Ha qualcosa contro Sarri? Ride e dice:

Racconta come si è preparato la mattina prima della gara con la Lazio:

«Mi sono alzato e ho pensato: e se faccio due o tre gol stavolta? Solo che la sensazione era diversa, non mi sono svegliato bene, avevo mal di schiena e infatti ho chiesto subito di lavorare sulla mobilità per riattivarmi. E poi ho fatto i miei giochi di concentrazione sul computer. La cosa buona è che ho capito di non essere nello stato psico-fisico giusto e ho lavorato per arrivare alla partita meglio possibile. Poi ho guardato un film di Rocky, lo faccio sempre quando ho bisogno di una carica extra. C’è una frase di Rocky a cui penso sempre: che la vita ti mette spesso in ginocchio e non importa quanto colpisci, importa è quante volte ti rialzi».