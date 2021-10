Di Lorenzo: «Il mister ci ha fatto credere di più in noi stessi e questo in campo si vede»

Nel post partita di Roma-Napoli, ai microfoni di Dazn il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

C’è qualcuno di più forte del Napoli?

Che difficoltà ha avuto con l’attacco della Roma?

Cosa avete in più rispetto allo scorso anno?

“Siamo cresciuti in consapevolezza, il mister ci ha dato forza e fatto credere di più in noi stessi, questo in campo si vede. Cerchiamo di fare la partita, anche oggi per lunghi tratti siamo riusciti ad imporci. Abbiamo più fiducia e rischiamo magari anche giocate più difficili. Siamo cresciuti tanto”.