Dall’Ambra al tramonto, Allegri un’acciuga sott’odio

Chi dice donna dice danno e chi dice Allegri che cosa dice? È famoso perché è un uomo di corto uso. Un amante di scappa e spada

Smarrimento a centrocampo, disattenzioni in difesa e palle-gol fallite in attacco. La Juventus è a pezzi per la fine della storia fra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Neanche la partenza di Cristiano Ronaldo aveva provocato tanto disorientamento. I sogni muoiono all’Ambra. Una storia d’amore taroccata e fuga.

Sorprende la meraviglia dolorosa della ragazza. Allegri ha fatto sempre questo. E’ famoso perché è un uomo di corto uso. Per Allegri, il sacerdote puntualizza: finché un’altra non vi separi. L’irresistibile livornese tutto difesa e contropelo lascia e neanche rattoppa. Non conosce l’apostrofo rosa. Per Allegri l’amore è una corsa meravigliosa. Addio mia bella, addio, l’amato se ne va: è il suo canto risorgimentale.

Allegri è un magnifico esemplare di levriero: abbaglia e non morde. Un classico esempio di amante latrino. Invidiabile per le conquiste femminili. Prende e lascia. E ogni lasciata è persa. Si perdono tutte in lacrime e affanni.

Disfatta Ambra Angiolini, l’Ambra Alagi del disastro amoroso. Allegri è come il gas: gli piace la fuga. Oggi sì, domani no. Allegri è per il fallo tattico. L’usa abilmente, poi se ne va in dribbling. Forte del suo fascino livornese, occhio di triglia. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, pare che abbia sintetizzato così la sua relazione con Ambra.

I filosofi si chiedono: chi dice donna dice danno e chi dice Allegri che cosa dice? Uomo indubbiamente diletto. La sua magrezza affascina le donne che se ne cibano voluttuosamente. Il magro alimentare.

Un amante di scappa e spada. Conquista. Poi, fuga dalla vittoria. Dall’Ambra al tramonto. L’inafferrabile e irresistibile Acciuga. Che cosa ne pensa Angiolini? Un’Acciuga sott’odio.