CorSport: tensione Roma-Lega Serie A per la questione inno, la Roma ritiene di essere penalizzata

I giallorossi vogliono usare l’inno di Venditti quando le squadre sono in campo, per la Lega non è consentito. Ma allo Stadium va la canzone degli Hives

Il Corriere dello Sport racconta che la Roma è al centro di una polemica con la Lega Serie A per la questione inno.

“Nei prossimi giorni Tiago Pinto e Maurizio Lombardo dovranno comparire davanti alla procura federale per aver violato il protocollo che non consente l’utilizzo di altri inni o motivi musicali dopo quello della Lega. La Roma vuole continuare a mandare l’inno di Venditti quando le squadre sono in campo, su precisa indicazione di Mourinho, per alimentare il feeling che si è creato con i tifosi, dopo un anno e mezzo di lockdown”.

Le schermaglie vanno avanti da un mese, racconta il quotidiano sportivo, da quando,

“in occasione di Roma-Udinese, uno dei due delegati della Lega fu richiamato momentaneamente dall’head of competitions per verificare il rispetto del protocollo”.

Ma in occasione di Juventus-Roma, all’Allianz, prima dell’inizio della partita, viene trasmessa la canzone emozionale Come On degli Hives.

“C’è differenza tra un brano musicale e l’altro? Alla Roma sono convinti di essere di fronte a un perfetto esempio di doppiopesismo, mentre alla Lega assicurano che verificheranno e che sono pronti ad intervenire anche con la Juventus. I dirigenti della Roma ritengono che ci sia un accanimento sulla questione dell’inno. In Lega invece assicurano che il rapporto è costruttivo, anche se vogliono rispettare l’omogeneità del cerimoniale. Le note della celebre canzone di Antonello Venditti possono condizionare l’operato degli arbitri? È assurdo solo pensarlo”.