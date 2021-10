Corsport: Insigne in panchina con Politano, giocano Elmas e Lozano

Contro il Bologna riposa pure Fabina Ruiz. A centrocampo giocheranno Demme con Anguissa e Zielinski. In porta Ospina

Insigne in panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport. Insigne dovrebbe partire dalla panchina stasera contro il Bologna. Con lui in panchina anche Politano. In campo, invece nel tridente d’attacco Elmas e Lozano. Mentre a centrocampo agirebbero Demme davanti alla difesa, più Anguissa e Zielinski l’enigma di questo inizio di stagione. Spalletti ha quindi ipotizzato un turno di riposo anche per Fabian Ruiz. Nessun avvicendamento in difesa. Anche perché non ci sono cambi: Manolas non ha recuperato così come Malcuit. Fuori anche Ounas. Al centro dell’attacco, ovviamente, Osimhen. In porta Ospina.