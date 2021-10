Colantuono: “Non è vero che col Napoli non abbiamo nulla da perdere. Ci aggrappiamo a Ribery”

L’allenatore della Salernitana in conferenza: “Gli azzurri e il Milan sono le più forti ma abbiamo il dovere di provarci. Insigne o Ribery? Non rispondo”

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha presentato la sfida di domani col Napoli in conferenza stampa.

Il Napoli merita grande considerazione, sta vivendo un momento di grazia e non possiamo sbagliare nulla. Proveremo a giocarcela con le nostre caratteristiche ma non bisogna pensare che il risultato sia scontato. Gli azzurri e il Milan sono le più forti e lo dice la classifica ma abbiamo il dovere di provarci.

Abbiamo studiato il Napoli e ha pochissimi punti deboli, purtroppo siamo un po’ in emergenza perché non ha recuperato nessuno ma non vuole essere un alibi. La gente ci tiene e proveremo a regalare loro questa soddisfazione. Vogliamo fare una partita gagliarda, non mi piace dire “non abbiamo nulla da perdere”. Magari a volte poi accade l’impensabile.

Ribery? Nessuno la prenda a male se dico che è un giocatore a cui dobbiamo aggrapparci, il suo curriculum parla da solo ed è il più forte che io abbia allenato. Arginare completamente il Napoli sarà impossibile, nessuno è riuscito a giocare una certa partita contro di loro. Insigne o Ribery? Non rispondo.