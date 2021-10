Campania, 654 positivi. De Luca: «Prepariamoci alla campagna di vaccinazione per la terza dose»

Anche oggi il numero dei positivi, in Campania, è alto: sono 654, su un totale di 27.528 tamponi (il tasso è al 2,3%). Un dato che preoccupa il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, che, nella diretta settimanale del venerdì su Facebook, lancia l’allarme.

«Stiamo registrando da due settimane una tendenza all’aumento dei positivi Covid: oggi ce ne sono 654. La metà sono persone non vaccinate e quelli che vanno in ospedale in terapia intensiva sono tutte persone non vaccinate. Ma tra i positivi c’è anche un 50% che aveva effettuato la doppia dose. Dobbiamo preparaci a una campagna di vaccinazione per la terza dose. Io l’ho fatta venerdì scorso e come vedete, toccando ferro, godo di ottima salute. A mano a mano che passa il tempo la soglia di protezione e la dotazione di anticorpi diminuisce, al punto da non impedire più il contagio. Dobbiamo prepararci a ripetere le vaccinazioni, anche per chi ha fatto la doppia dose».