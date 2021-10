Bari-Turris 4-2, De Laurentiis primo in classifica anche col Bari

Nel girone C della Serie C i pugliesi sono in testa alla classifica con 20 punti, 6 di vantaggio sul Catanzaro

È cominciata bene la stagione per i De Laurentiis. Napoli primo in classifica a punteggio pieno. E anche il Bari, nel gruppo C della Serie C, è primo anche se non a punteggio pieno. Oggi la squadra pugliese, allenata da Mignani, ha battuto 4-2 la Turris e si è portata a 20 punti in classifica con 6 punti di vantaggio sul Catanzaro e 7 su un gruppetto che comprende Palermo Turris Taranto Monopoli Virtus Francavilla. Il primo era finito 2-1 per la squadra campana.