Allegri: “Inter ancora favorita per lo scudetto, poi il calcio è bello perché tutto è opinabile”

L’allenatore della Juventus in conferenza: “Col Sassuolo non è una partita da giocare, ma da vincere. Bisogna gestire bene la rosa, i giocatori non sono motorini”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha presentato la partita con il Sassuolo in conferenza stampa.

Abbiamo recuperato Rabiot, mentre Bernardeschi e Kean restano fuori. Kaio Jorge non può ancora giocare titolare, anche se è bravo e ha personalità. Credo possa fare un’ottima carriera, è un tipo sveglio che conosce bene il calcio. Giocano Dybala e Chiesa, ma anche Perin al posto di Szczesny, rientra anche De Ligt. C’è stata una crescita generale e questo mi permette di fare qualche cambio perché la squadra li subisce meno. Ci sono buone prospettive per il futuro.

Il Sassuolo gioca bene, Dionisi sta facendo un buon lavoro al suo primo anno in Serie A. Quella di domani è una partita da vincere, non da giocare. Bisogna essere compatti, giocare meglio e fare più di un gol che non succede da tempo.

Chiesa è un giocatore di livello internazionale, la panchina con l’Inter non è per demerito. Se giocano sempre gli stessi a gennaio sono da buttare via, servono 20 giocatori e ogni tanto vanno lasciati a riposo, è una questione fisica ma anche mentale. Non sono dei motorini. Se gestisco bene la rosa, arriviamo fino in fondo. L’Inter resta favorita per lo scudetto anche se Inzaghi non lo ammette, abbiamo fatto una bella partita contro i nerazzurri. Il calcio è bello perché è tutto opinabile. Chiesa, Dybala, Morata e Cuadrado insieme? Si può fare tutto.