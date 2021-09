Ue alleata dell’Uefa contro il Mondiale biennale: “La Fifa pensa solo all’interesse commerciale”

La Commissione Europea: “L’Europa è l’epicentro mondiale del calcio e abbiamo il dovere di preservare il modello attuale”

Persino la Commissione Europea si pronuncia contro la proposta della Fifa di giocare il Mondiale ogni due anni. La Uefa ha un nuovo – enorme – alleato nella guerra contro la Fifa. Lo ha esplicitato Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea per la promozione dello stile di vita europeo:

“Condivido pienamente i dubbi delle Federazioni calcistiche europee nazionali sulla possibilità di una Coppa del Mondo biennale. L’Europa è l’epicentro mondiale del calcio e abbiamo il dovere di preservare un modello che rispetti l’interesse dei tifosi, il benessere fisico dei giocatori e la logica generale del calendario sportivo globale, non solo gli interessi commerciali”.

Come riportato da Politico, la Commissione Ue vuole intraprendere un’azione formale votando in Commissione Cultura alla fine di ottobre un invito alle organizzazioni sportive “a rispettare la frequenza stabilita dei tornei sportivi internazionali, in particolare per i Campionati Europei e del Mondo”