Sconcerti: il Milan è rimasto inespresso, ma a Liverpool è andato vicino all’impresa

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta le prestazioni delle due italiane impegnate ieri in Champions League: Inter e Milan. Entrambe sconfitte.

L’Inter ha perso contro il Real Madrid, ma ha mostrato di stare bene in Europa, scrive.

Il discorso cambia per il Milan.

“Meno all’altezza il Milan, in una misura inattesa al di là dell’andamento della partita. Il Milan ha quasi soltanto subìto. Anche sul due a uno il risultato sembrava uno scherzo della partita. Il Liverpool è andato largo, ha tenuto il campo dall’inizio alla fine. Il risultato è quasi una sorpresa, non conta la sconfitta, quella capita spesso a Liverpool. È più indicativo il modo in cui è arrivata. Ma non va ancora dato importanza a niente”.

“Il Milan è rimasto inespresso, ma aveva anche l’avversario più moderno. È andato vicino all’impresa, non al ritmo del Liverpool”.